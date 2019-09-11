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Чтобы получить специальное предложение оставьте свой номер телефона.

Мы перезвоним и подробно расскажем об услуге.
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
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Стоматология нового поколения

Мы задаем стандарт лечения зубов и отношения к Пациенту

Уют и комфорт английской гостиной

100% Гарантия
на все виды услуг

98% Пациентов оценили нас на 10 баллов

Рассрочка и кредит до 3 лет

+

+

+

+

Подробнее
Записаться на прием

Стоматология нового поколения

Мы задаем стандарт лечения зубов и отношения к Пациенту

Уют и комфорт английской гостиной

100% Гарантия
на все виды услуг

98% Пациентов оценили нас на 10 баллов

Рассрочка и кредит до 3 лет

+

+

+

+

Подробнее

COVID-19? Мы работаем и ведем прием!

Дополнительные меры безопасности для наших Пациентов:

1
Заботимся о безопасности на входе
Обрабатываем руки Пациентов антисептиком при посещении клиники, измеряем температуру тела перед приемом, максимально сократили время ожидания приема
2
Заботимся о безопасности во время лечения
Бактерицидные рециркуляторы непрерывно обеззараживают воздух, все поверхности в кабинете постоянно обрабатываются специальным раствором, а инструменты стерильны в нашей клинике были всегда
3
Заботимся о безопасности после лечения
Дополнительно обрабатываем все поверхности, с которыми контактировал Пациент, в том числе ручки дверей
Основные направления
Чтобы ознакомиться подробнее с услугой нажмите на иконку

Керамические виниры

24 500 ₽

Имплантация

От 24 500 ₽

Отбеливание

17 500 ₽

Брекеты

От 18 500 ₽

Лечение зубов

От 4 500 ₽

Детская стоматология

От 3 500 ₽

Протезирование

От 14 500 ₽

Хирургия

От 3 500 ₽
Рассрочка без % на сложные услуги
Никаких скрытых доплат
Гарантия на все виды услуг
Мировые стандарты лечения
Индивидуальный подход
Почему клиника 911?
Цифры, которыми можно гордиться
Каждый день мы совершенствуем свой подход и качество услуг
2700 +
Счастливых пациентов
130 +
Портфель сертификатов клиники
15
Специалистов в команде
98%
Индекс удовлетворенности NPS
Легко создать видимость заботы о пациенте. Создать комфорт для клиента, в котором он находится с первой минуты пребывания клиники, — гораздо сложнее. Дать возможность человеку быть довольным не только результатом, но и процессом — на такое способны единицы.⠀
911
+ Комфорт
Стильный интерьер, минимум яркого света, бьющего в глаза, максимум воды и свежего воздуха, удобные подушки, одеяла – все это только для вашего комфорта!
+ Качество
Используются только высококачественные материалы и оборудование. Красивая улыбка должна радовать долго, а без хорошего материала это не под силу даже лучшему специалисту.
+ Технологии
Мы не позволим ничего с вами делать без веских на то оснований. Поэтому у нас многоступенчатая диагностика с использованием фотоаппаратов, диагнокама и другого оборудования.
+ Гарантии
Без сюрпризов не обходится, и даже в таком случае мы вас не бросим. Мы даём гарантию на все наши услуги и без проблем исправим любую ошибку без каких-либо доплат.
Записаться на прием
Маленьким пациентам мы уделяем особое внимание
Настоящие отзывы на ПроДокторов
Стоматология «911»
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Официальная страничка клиники и личный блог главного врача Анны Шуман
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Наш опыт и квалификацию подтверждает более 130+ сертификатов