Каждый день мы совершенствуем свой подход и качество услуг
2700 +
Счастливых пациентов
130 +
Портфель сертификатов клиники
15
Специалистов в команде
98%
Индекс удовлетворенности NPS
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Легко создать видимость заботы о пациенте. Создать комфорт для клиента, в котором он находится с первой минуты пребывания клиники, — гораздо сложнее. Дать возможность человеку быть довольным не только результатом, но и процессом — на такое способны единицы.⠀
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+ Комфорт
Стильный интерьер, минимум яркого света, бьющего в глаза, максимум воды и свежего воздуха, удобные подушки, одеяла – все это только для вашего комфорта!
+ Качество
Используются только высококачественные материалы и оборудование. Красивая улыбка должна радовать долго, а без хорошего материала это не под силу даже лучшему специалисту.
+ Технологии
Мы не позволим ничего с вами делать без веских на то оснований. Поэтому у нас многоступенчатая диагностика с использованием фотоаппаратов, диагнокама и другого оборудования.
+ Гарантии
Без сюрпризов не обходится, и даже в таком случае мы вас не бросим. Мы даём гарантию на все наши услуги и без проблем исправим любую ошибку без каких-либо доплат.